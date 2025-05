Tautumeitas | tradizione e modernità sul palco europeo

Scopri come le Tautumeitas, il gruppo folk tutto al femminile, uniscono tradizione e modernità nel loro brano "Bur man laimi", rappresentando la Lettonia all'Eurovision 2025. Una celebrazione del folklore lettone che porta sul palco europeo la forza e la bellezza della musica tradizionale. Leggi di più su Donne Magazine!

Scopri come il gruppo folk tutto al femminile rappresenta la Lettonia con il brano Bur man laimi. Le Tautumeitas: il potere del folklore lettone all’Eurovision 2025 su Donne Magazine. 🔗Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Tautumeitas: tradizione e modernità sul palco europeo

Potrebbe interessarti su Zazoom

CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR DISPONIBILE IN TUTTO IL MONDO

La serie Call of Duty pi? venduta continua con un nuovo capitolo del franchise e lo regala alla community pi? grande e coinvolta della storia di Call of Duty Activision ha annunciato oggi il lancio in tutto il mondo dell'attesissimo Call of Duty: Black Ops Cold War, una nuovissima puntata della serie pi? venduta di Call of Duty e un sequel diretto dell?amatissimo dai fan Call of Duty: Black Ops.