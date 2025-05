Tass ' i colloqui Russia-Ucraina inizieranno domani'

Domani, i colloqui tra Russia e Ucraina prenderanno il via a Istanbul, come riportato dall'agenzia Tass. Un'importante fonte ha confermato che i negoziati inizieranno il 16 maggio, aprendo nuove possibilità per una risoluzione del conflitto che ha segnato profondamente le relazioni tra i due paesi. Attese e speranze si intrecciano in questo nuovo capitolo.

I negoziati tra le delegazioni di Russia e Ucraina a Istanbul inizieranno il 16 maggio. Lo scrive l'agenzia di stampa ufficiale russa Tass citando una fonte vicina all'organizzazione dei colloqui. "Sì, il 16 maggio", ha affermato la fonte parlando dell'avvio dei colloqui.

