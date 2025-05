Taranto Urso su caso Ex Ilva | Fatti gravissimi la Procura ha detto il falso

“ Quello che è accaduto è di una gravità inaudita ”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sugli ultimi sviluppi nel caso dell’Ex Ilva di Taranto in seguito all’ incendio nell’Altoforno 1 dello scorso 7 maggio. “I documenti pubblicati oggi da alcuni quotidiani dimostrano che la Procura ha detto il falso ”, ha detto il ministro da Ancona con riferimento al comunicato in cui i pubblici ministeri tarantini hanno respinto le accuse proprio di Urso, il quale sosteneva che la Procura avesse ostacolato la messa in sicurezza dell’impianto respingendo o autorizzando con ritardo le richieste di intervento urgente presentate dall’azienda. Questo, a sua volta, avrebbe compromesso la funzionalità dell’altoforno, portando alla richiesta di cassa integrazione per 4mila lavoratori e influenzando negativamente le trattative per la cessione dell’impianto tarantino all’azienda azera Baku Steel. 🔗Leggi su Lapresse.it

