Tappa neutralizzata al Giro d’Italia | cos’è successo verso Napoli? La decisione della giuria e il tempo congelato

Una maxi caduta in gruppo ha caratterizzato la sesta tappa del Giro d’Italia 2025: quando mancavano settanta chilometri al traguardo di Napoli, sotto una leggera pioggia e in un tratto in leggera discesa, una quarantina di corridori sono finiti a terra. Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe) ha commesso un errore involontario, la pendenza e l’acqua, miste alla vicinanza tra i ciclisti, hanno fatto il resto e un quarto del plotone è rimasto coinvolto in questo episodio. Pochi istanti dopo la direzione di gara ha deciso di neutralizzare la tappa. Il gruppo si è pian piano ricomposto e ha proseguito ad andatura blanda alle spalle della cosiddetta safety car, una macchina della giuria che dettava il passo. A quel punto è iniziato un conciliabolo tra alcuni uomini di punta impegnata in questa Corsia Rosa e la giuria di gara. 🔗Leggi su Oasport.it

