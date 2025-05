Tanti appuntamenti in Toscana per la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione promossa in tutta Italia da Anbi

Dal 18 al 25 maggio 2025, la Toscana si prepara a celebrare la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione, un'importante iniziativa promossa da Anbi in tutta Italia. Numerosi appuntamenti arricchiranno il programma, mettendo in luce l'importanza della gestione sostenibile delle risorse idriche e della tutela del territorio. Un'occasione imperdibile per conoscenza e partecipazione!

Arezzo, 15 maggio 2025 – Tanti appuntamenti, in Toscana, per la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione promossa in tutta Italia da Anbi (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue). L’evento si terrà quest’anno dal 18 al 25 maggio e sarà declinato attorno al tema “Il cerchio dell’acqua”, ma le iniziative promosse dai sei Consorzi di Bonifica regionali, riuniti in Anbi Toscana, inizieranno già nei giorni precedenti e si protrarranno nelle settimane successive. Ci saranno gli incontri nella cornice di “Blu Livorno - Biennale del mare e dell’acqua”, momenti dedicati alle scuole, tra cui le premiazioni dei ragazzi che hanno partecipato a “Cronisti in Classe”, campionato di Giornalismo de La Nazione, occasioni di scoperta e svago sui fiumi, convegni sul tema dell’acqua e della sicurezza idraulica e molto altro ancora. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tanti appuntamenti, in Toscana, per la Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione promossa in tutta Italia da Anbi

