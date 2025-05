Tania Cagnotto svela | “A Sinner manca poter condurre una vita normale gli dispiace”

Tania Cagnotto, ex tuffatrice e amica di Jannik Sinner, ha rivelato la difficoltà del campione nel gestire la sua notorietà. In una recente visita a Bolzano, Sinner ha condiviso il suo desiderio di una vita normale, esprimendo il dispiacere per le limitazioni imposte dalla sua carriera. Scopri di più su queste intime confessioni.

Tania Cagnotto è una cara amica di Jannik Sinner, l'ex tuffatrice ha recentemente ricevuto la visita del numero uno al mondo a casa sua a Bolzano. La Cagnotto svela la sofferenza di Sinner per non "poter condurre una vita normale".

"Io, Sinner e i miei 40 anni". Tania Cagnotto si racconta al Giornale

Come scrive msn.com: C’era un tempo in cui ogni suo tuffo veniva accompagnato da un boato. Accadeva ai Mondiali di Roma 2009, quando Tania Cagnotto, che oggi compie 40 anni, per raggiungere la piscina doveva districarsi ...

