Tangenti per appalti pubblici anche quello per la rete idrica | 5 arresti nell’Agrigentino 13 gli indagati

Un'inchiesta della Procura di Agrigento ha svelato un giro di tangenti legato a appalti pubblici, incluso quello per la rete idrica del capoluogo. Cinque persone sono state arrestate, di cui due in carcere e tre ai domiciliari, mentre 13 sono gli indagati coinvolti in questa scandalosa vicenda.

Un giro di tangenti per pilotare appalti pubblici nell’ Agrigentino, compreso quello del rifacimento della rete idrica del capoluogo. È quanto ricostruito dalla Procura di Agrigento nell’inchiesta che ha portato all’ arresto di 5 persone (due in carcere e tre ai domiciliari) con un totale di 13 indagati, tra imprenditori, funzionari pubblici, ex politici e anche il segretario particolare di un ex assessore regionale. I reati contestati sono corruzione, ricettazione e turbativa d’asta. Tra gli appalti che sarebbero stati “pilotati” anche i lavori di manutenzione straordinaria della provinciale 19 Salaparuta-Santa Margherita Belice, la riqualificazione e ristrutturazione dello stadio “Dino Liotta” di Licata e il primo stralcio della ristrutturazione e automazione per l’ottimizzazione della rete idrica del Comune di Agrigento. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Tangenti per appalti pubblici” (anche quello per la rete idrica): 5 arresti nell’Agrigentino, 13 gli indagati

