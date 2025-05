Il noto giornalista torna a punzecchiare il Napoli: con una dura polemica sui social ha scatenato l’ira dei tifosi azzurri. La corsa al titolo è ancora apertissima. La squadra guidata da Antonio Conte domina ancora al primo posto ma la distanza dall’Inter ora è di un solo punto. La prossima giornata potrebbe essere decisiva per decretare le sorti del campionato. Il Napoli sarà impegnato in casa del Parma, mentre l’Inter affronterà la Lazio di Marco Baroni a San Siro. Nelle ultime ore sta facendo molto discutere un post pubblicato da Tancredi Palmeri sul suo profilo X: il giornalista critica duramente la scelta riguardante il big match. La sua ennesima polemica nei confronti del Napoli ha fatto letteralmente infuriare i tifosi azzurri. Palmeri: “Guida al Var per Inter-Lazio scelta inspiegabile”. 🔗Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Tancredi Palmeri fa infuriare ancora i tifosi del Napoli: “Ma come è possibile che…”