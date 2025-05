Tamponamento tra 4 auto in A1 coinvolte tre auto della polizia | due agenti gravi

Giovedì 15 maggio, intorno alle 18.30, si è verificato un grave tamponamento sull’autostrada A1, in direzione Milano, all’altezza del chilometro 79. L’incidente ha coinvolto quattro veicoli, tra cui tre auto della polizia. Due agenti sono riportati in gravi condizioni, destando preoccupazione per la loro salute. Le indagini sono in corso.

Verso le ore 18.30 di giovedì 15 maggio si è verificato un grave tamponamento lungo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 79 in direzione Milano, tra il bivio per l'A15 Parma - La Spezia e Fidenza. Quattro auto, tra cui tre della polizia, sono rimaste coinvolte in un tamponamento che ha. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Tamponamento tra 4 auto in A1, coinvolte tre auto della polizia: due agenti gravi

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tamponamento tra quattro auto sull'Autostrada tra Ferentino e Anagni: caos e quattro chilometri di coda verso Roma

Riporta msn.com: Sulla A1 Milano-Napoli, tra Ferentino e Anagni, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni di marcia e si registrano 4 km di coda, verso Roma e ...

Maxi tamponamento in autostrada A1, quattro auto coinvolte e persone ferite: oltre 7 km di coda

Secondo fanpage.it: Maxi incidente lungo l'autostrada Milano-Napoli, nel tratto in provincia di Frosinone, dove sono rimasti coinvolti quattro veicoli ...

Tamponamento in A1, testimoni: "Abbiamo sentito le urla"

rainews.it scrive: Rai ed i suoi 901 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Abbandona l'auto dopo un tamponamento: trovato ferito nei campi sull'A1

Un incidente sulla A1 Milano-Napoli ha coinvolto una Fiat 500L che ha tamponato un tir tra i caselli di Lodi e Melegnano.