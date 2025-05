Tamponamento fatale muore l’ex assessore Fabbri L’ipotesi | ‘Era ferma con l’auto in panne’

Un tamponamento fatale ha strappato la vita all'ex assessore Fabbri, coinvolta in un drammatico incidente mentre era ferma con l'auto in panne. A Siena, il sinistro ha ridotto la sua Toyota a una carcassa informe, mentre il furgone 'Brt' ha subito gravi danni. Fortunatamente, il conducente del furgone non ha riportato conseguenze gravi.

Siena, 15 maggio 2025 – Scena da brividi. La Toyota trasformata in scatoletta di lamiere, nella parte posteriore. E un furgone rosso 'Brt' trasfigurato nella parte anteriore. Completamente schiacciato. La donna a bordo dell'utilitaria non ce l'ha fatta. Nessuna conseguenza grave per il conducente del furgone che, secondo la prima ricostruzione, l'avrebbe tamponata. Questa l'immagine che hanno visto i primi soccorritori quando, ieri alle 10 è avvenuto l'incidente sulla Tangenziale Ovest, già in grande sofferenza a causa del cantiere aperto per i lavori alla frana su una carreggiata. Una tragedia avvenuta in direzione Grosseto, prima del restringimento necessario appunto per consentire agli operai di intervenire in sicurezza sull'importante 'ferita' aperta sull'asfalto. A perdere la vita è stata Maria Teresa Fabbri, alla guida della sua Toyota rosso fuoco con cui tanti la vedevano poi rientrare nel Casato, dove abitava.

