Tamponamento a catena tra auto della polizia in A1 feriti nove agenti | uno è grave

Un grave incidente ha coinvolto quattro auto della polizia sull'autostrada A1, tra Fidenza e Fiorenzuola, nel pomeriggio del 15 maggio. Nove agenti, che rientravano da un servizio di scorta ai tifosi del Milan, sono rimasti feriti, di cui uno in gravi condizioni. Le cause dell'accaduto sono attualmente in fase di accertamento.

Grave incidente nel tardo pomeriggio del 15 maggio lungo l'autostrada A1 tra Fidenza e Fiorenzuola direzione Nord. Qui, per cause al vaglio, si sono tamponate e scontrate quattro auto della polizia con a bordo agenti di Milano di rientro dal servizio di scorta ai tifosi del Milan dopo la finale. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Tamponamento a catena tra auto della polizia in A1, feriti nove agenti: uno è grave

