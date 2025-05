Tamponamento a catena in tangenziale

Un tamponamento a catena si è verificato ieri, mercoledì 14 maggio, nella galleria sud della tangenziale di Bressanone. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi per le persone coinvolte. Tre auto sono state coinvolte nell'incidente, costringendo la chiusura della corsia in direzione sud per permettere le operazioni di soccorso.

Tamponamento a catena – per fortuna senza conseguenze gravi – quello avvenuto ieri, mercoledì 14 maggio, nella galleria sud della tangenziale di Bressanone. Tre le auto coinvolte, con la corsia (quella che procede in direzione sud, ndr), che è stata chiusa durante le operazioni di soccorso che.

