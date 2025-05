Tamponamento a catena in A1 coinvolte tre auto della polizia | due agenti gravi al Maggiore

Giovedì 15 maggio, intorno alle 18:30, un grave tamponamento a catena ha interessato l'autostrada A1, tra Fidenza e Alseno, coinvolgendo tre auto della polizia. Quattro veicoli sono stati coinvolti nell'incidente, che ha lasciato due agenti in condizioni gravi. Le autorità stanno indagando sulle cause di questo drammatico evento.

Verso le ore 18.30 di giovedì 15 maggio si è verificato un grave tamponamento lungo l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 79 in direzione Milano, tra il casello di Fidenza e Alseno, nel Piacentino. Secondo le prime informazioni quattro auto, tra cui tre della polizia, sono rimaste coinvolte. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Tamponamento a catena in A1, coinvolte tre auto della polizia: due agenti gravi al Maggiore

Le notizie più recenti da fonti esterne

Maxi tamponamento in A1, quattro macchine della polizia coinvolte: un ferito al Maggiore

Da msn.com: Quattro auto della polizia, di scorta ai tifosi del Milan di rientro dalla finale di Coppa Italia, sono state coinvolte in un incidente in A1 al confine tra Fidenza (Parma) e Fiorenzuola (Piacenza), v ...

Incidente A1 tra quattro auto della polizia, nove poliziotti feriti nel tamponamento: «Facevano la scorta ai tifosi del Milan»

msn.com scrive: Nove i feriti, sono tutti poliziotti, code in entrambe le direzioni: una decina di chilometri verso Milano e anche rallentamenti verso Bologna per curiosi ...

Tamponamento in A1, coinvolte auto della polizia: nove feriti. Traffico bloccato

Scrive piacenzasera.it: Grave incidente nel tardo pomeriggio del 15 maggio nel tratto piacentino dell'autostrada A1 Milano-Napoli. E' accaduto al chilometro 80, tra Fidenza e ...

