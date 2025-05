Tajani | Italia ha raggiunto 2% del Pil su Difesa ma serve sforzo maggiore

Il vicepremier Tajani sottolinea l'importanza di un maggiore investimento nella difesa italiana, affermando che, sebbene il Paese abbia raggiunto il 2% del PIL, è necessario spingersi oltre. Investire il 3% sulla difesa e il 2% sulla sicurezza rappresenterebbe un passo fondamentale per garantire una sicurezza più ampia e consapevole per i cittadini.

"Qua non si tratta di essere guerrafondai, la sicurezza è qualche cosa di molto più ampio della sola difesa e si deve spiegare ai cittadini", ha sostenuto il vicepremier, spiegando che all'Italia converrebbe investire il 3% del Pil sulla Difesa e il 2% sulla sicurezza

