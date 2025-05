Tajani | Ieri l’Italia ha raggiunto il 2% del pil per la spesa in difesa e sicurezza È solo il primo passo

“Ieri l’Italia ha raggiunto il 2% del pil per la spesa in difesa e sicurezza”. Giorgia Meloni voleva ufficializzarlo al vertice Nato in calendario per fine giugno all’Aja, quando gli alleati alzeranno l’asticella chiedendo di raggiungere addirittura il 5%. Ma Antonio Tajani la precede. Entrando al vertice informale dell’Alleanza atlantica ad Antalya, in Turchia, il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia anticipa che Roma ha già inviato al segretario generale Mark Rutte “il documento” che prova il risultato. La rapidità nel raggiungere l’obiettivo fissato ormai nel 2014 fa pensare che abbia prevalso la linea del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: limitarsi a contabilizzare diversamente spese già sostenute, come quelle per le pensioni dei militari oggi a carico dell’Inps, quelle per la guardia costiera che fino ad oggi facevano capo al ministero dei Trasporti, la Guardia di Finanza nel bilancio del Mef. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

