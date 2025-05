Taglia la strada a un' auto poi scende e picchia il padre e la figlia epilettica

Un brutale episodio di violenza si è verificato a Bari, dove un settantenne ha aggredito un padre e sua figlia epilettica dopo un’inaccettabile manovra stradale. L’accaduto, avvenuto il 14 maggio nel quartiere Carrassi, ha scosso la comunità. La polizia sta attualmente indagando per rintracciare l'aggressore.

Un uomo di settant'anni avrebbe aggredito un padre con la sua figlia affetta da epilessia in via della Costituente a Bari. L'episodio è avvenuto nel quartiere Carrassi la mattina del 14 maggio. La polizia è ora sulle sue tracce. L'aggressione Secondo quanto è stato ricostruito dalle. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Taglia la strada a un'auto, poi scende e picchia il padre e la figlia epilettica

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bari, taglia la strada ad un'auto. Poi scende e picchia il conducente e la figlia (che soffre di epilessia)

Lo riporta msn.com: Momenti di paura in via della Costituente, dove la lite tra due automobilisti è culminata in una violenta aggressione. Padre e figlia sono finiti in ospedale ...

Secchiano, scende a gettare i rifiuti e viene travolta da un’auto

Riporta chiamamicitta.it: Intorno alle 12, sulla Marecchiese, una donna di circa 60 anni, era appena scesa in strada per gettare la spazzatura quando è stata investita da un’auto. L’impatto è stato violento, la donna ha ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

San Felice del Benaco : padre uccide figlia con un colpo di fucile partito inavvertitamente

Un padre ha ucciso sua figlia di 15 anni con un fucile che sarebbe stato sparato involontariamente. È successo a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia.