Taglia la strada a un’auto e scoppia una lite | automobilista aggredisce padre e figlia epilettica

Mercoledì 14 maggio, una tranquilla giornata a Bari si trasforma in un episodio di violenza. In via della Costituente, un automobilista, dopo aver tagliato ripetutamente la strada a un'auto, sfocia in una lite culminata in un'aggressione fisica. Le vittime? Un padre e sua figlia, che soffre di epilessia, colpiti da calci e pugni in un'accesa disputa stradale.

Prima ha tagliato la strada più volte a un'auto, poi è scoppiata una lite conclusasi con una vera e propria aggressione con calci e pugni. È successo mercoledì 14 maggio in via della Costituente, a Bari, nel quartiere Carrassi. Vittime della violenza un padre e sua figlia, che soffre di epilessia. I due sono finiti in ospedale. L'aggressore si è dato alla fuga. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Taglia la strada a un’auto e scoppia una lite: automobilista aggredisce padre e figlia epilettica

