Tagli agli aiuti umanitari in Somalia Save the Children lancia l’allarme | 55mila bambini resteranno senza cibo e medicinali

In Somalia, i tagli agli aiuti umanitari stanno mettendo a rischio la vita di oltre 55mila bambini, privati di cibo e medicinali salvavita. Save the Children lancia un urgente allerta, annunciando la chiusura di 121 centri di assistenza entro giugno 2025, una decisione che avrà ripercussioni devastanti per le famiglie vulnerabili nel Paese.

Oltre 55mila bambini in Somalia rischiano di perdere l’accesso ai servizi nutrizionali salvavita entro giugno. È l’allarme lanciato da Save the Children, costretta a chiudere 121 centri di assistenza nel Paese a causa dei tagli agli aiuti umanitari previsti per il 2025. La decisione colpirà duramente un Paese già stremato da anni di conflitti, sfollamenti e siccità, dove nel solo 2024 si stima che 1,8 milioni di bambini affronteranno una condizione di malnutrizione acuta, di cui quasi mezzo milione in forma grave. In Somalia, Save the Children è la principale organizzazione attiva nei settori sanitario e nutrizionale, con un intervento che ogni anno raggiunge circa 260mila minori. Ma i tagli in arrivo costringeranno l’Organizzazione a interrompere il funzionamento di oltre un quarto delle sue strutture. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Tagli agli aiuti umanitari in Somalia. Save the Children lancia l’allarme: “55mila bambini resteranno senza cibo e medicinali”

