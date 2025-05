Sydney Sweeney è una cameriera che vuole cambiare vita nel trailer di Americana

Sydney Sweeney, già famosa per il suo ruolo in Euphoria, interpreta una cameriera in cerca di riscatto nel trailer di "Americana", un western moderno in arrivo nei cinema americani ad agosto. Lionsgate ha recentemente svelato il trailer, creando attesa intorno a questo thriller che promette intense emozioni e colpi di scena.

Il western moderno Americana arriverà nei cinema americani in agosto e Lionsgate ha ora condiviso il trailer del film con Sydney Sweeney. Il film racconta quello che accade quando un manufatto di grande valore ha un impatto sulla vita di alcuni personaggi, dando vita a un western moderno. L'oggetto al centro della trama di Americana appare infatti sul mercato nero e la vita di una donna e di suo figlio si intreccia violentemente con quelle di una cameriera.

