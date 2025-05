Swim Project Codigoro | giovanili trionfano prima squadra cerca riscatto

Mentre la Swim Project Codigoro che partecipa al campionato di serie C cade ancora a casa del Preganziol, le giovanili vincono entrambe in casa contro Gabbiano Nuoto e nella categoria Ragazzi raggiungono la vetta della classifica. Da registrare anche l’importante secondo posto per Roberto Aguiari nei 200 misti alla manifestazione Young Challenge. Nella 16esima e terzultima di campionato di serie C, sconfitta per la prima squadra, matematicamente fuori dalla categoria ma con un’ultima occasione regolamentare di essere ripescata per la prossima stagione qualora vincesse con più di goal contro Virgiliana Mantova, sabato prossimo fra le mura di casa, che per questioni di dimensione della vasca, è a Sant’Urbano. Domenica scorsa, doppio appuntamento presso la piscina di Codigoro per la pallanuoto giovanile di Swim Project, entrambe le formazioni contro Gabbiano Nuoto da Campodarsego. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Swim Project Codigoro: giovanili trionfano, prima squadra cerca riscatto

