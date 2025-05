Swap Party al Parco Garbatella

Unisciti a noi sabato 17 maggio al parco della Garbatella per lo Swap Party di primavera! A partire dalle 16.30, potrai scambiare i tuoi vestiti e contribuire a una moda pi√Ļ sostenibile, grazie all'iniziativa organizzata da Legambiente Gemme in collaborazione con Legambiente Garbatella e Legambiente Lazio. Non mancare!

Sabato 17 maggio √®¬†in arrivo lo Swap party di primavera. Appuntamento¬†al parco della Garbatella a partire dalle¬†16.30 per lo¬†Swap Party organizzato da Legambiente Gemme in collaborazione con Legambiente Garbatella e Legambiente Lazio. Potrai scambiare i tuoi vestiti contribuendo a generare. 🔗Leggi su Romatoday.it ¬© Romatoday.it - Swap Party al Parco Garbatella

Potrebbe interessarti su Zazoom

Knockout City Block Party

Knockout City, il titolo di Velan Studios dedicato agli appassionati di dodgeball, lancer√† un Block Party in-game il 21 maggio: si tratta di un evento gratuito in stile festival che prevede 10 giorni consecutivi di contenuti ininterrotti‚Äúparty-till-you- drop‚ÄĚ dal 21 maggio alle 14:00 al 30 maggio alle 14:00.