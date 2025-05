Swap party a Condominio Marconi

Torna lo Swap Party al Condominio Marconi! Domenica 18 maggio, dalle 18 alle 23, un'opportunità imperdibile per rinnovare il tuo guardaroba. In collaborazione con The Swap Wave Project, porta con te 10 capi o accessori che non indossi più e preparati a scambiare. L'ingresso è gratuito, non mancare!

Torna lo Swap Party al Condominio Marconi. Domenica 18 maggio, dalle 18 alle 23, scambio di vestiti in collaborazione con The Swap Wave Project presso il locale romano. La regola è: apri l’armadio, scegli 10 capi o accessori che non indossi più e portali con te. L’ingresso allo Swap Party. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Swap party a Condominio Marconi

Potrebbe interessarti su Zazoom

Knockout City Block Party

Knockout City, il titolo di Velan Studios dedicato agli appassionati di dodgeball, lancerà un Block Party in-game il 21 maggio: si tratta di un evento gratuito in stile festival che prevede 10 giorni consecutivi di contenuti ininterrotti“party-till-you- drop” dal 21 maggio alle 14:00 al 30 maggio alle 14:00.