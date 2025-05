Svolta per gli agricoltori | cosa succede alle aziende bio e chi può ottenere fino a 50mila euro

La Commissione europea ha lanciato un pacchetto di misure rivoluzionarie per semplificare la Politica agricola comune (Pac). Questa iniziativa mira a ridurre il carico amministrativo per agricoltori e governi nazionali, offrendo strumenti più flessibili per pagamenti e controlli. In particolare, le aziende biologiche potranno accedere a finanziamenti fino a 50mila euro per sostenere la loro crescita.

La Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure per semplificare la Politica agricola comune (Pac), allo scopo di ridurre il carico amministrativo che grava su agricoltori e governi nazionali, introducendo strumenti più flessibili per i pagamenti, i controlli, la gestione delle crisi. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Svolta per gli agricoltori: cosa succede alle aziende bio e chi può ottenere fino a 50mila euro

Se ne parla anche su altri siti

Svolta per gli agricoltori: cosa succede alle aziende bio e chi può ottenere fino a 50mila euro

Come scrive europa.today.it: La Commissione europea ha presentato il terzo pacchetto Omnibus, con tutta una serie di semplificazioni per il settore, che dovrebbero portare a risparmi di 1,5 miliardi l'anno ...

Cosa succede ora a chi vende e coltiva cannabis light

Si legge su ilpost.it: Da sabato 12 aprile gli agricoltori che coltivano la canapa sativa ... È vietato anche il trasporto, quindi non si sa ancora cosa si potrà fare e cosa no. Le associazioni che rappresentano ...

Alimentare, diminuiscono gli investimenti anche se è il 30% del Pil: cosa succede

Da corriere.it: Presentato in Senato il Primo rapporto sulla trasformazione tecnologica della filiera agroalimentare. Il contributo della startup economy». Federalimentare e Confagricoltura chiedono di rilanciare il ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Gran Turismo SophyTM, punto di svolta nell’intelligenza artificiale

La potenza dell’IA regala nuove esperienze di gioco e intrattenimento Sony AI, in collaborazione con Polyphony Digital Inc.