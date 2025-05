svolta a garlasco perquisita casa sempio

Blitz all’alba degli investigatori nell’abitazione dell’indagato per l’omicidio di Chiara Poggi e in quella dei suoi genitori. I pompieri prosciugano un canale per cercare l’arma del delitto. Grazie a un testimone sarebbero a caccia di un attizzatoio. 🔗Leggi su Laverita.info

