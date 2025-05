Sustainability Day di Inwit 2025 | Focus su Infrastrutture e Crescita Sostenibile

Il Sustainability Day di Inwit 2025 si concentra su infrastrutture e crescita sostenibile. Il 19 maggio, presso l'Associazione Civita a Roma, si discuterà della condivisione delle infrastrutture come chiave per lo sviluppo sostenibile del Paese. L'evento presenterà risultati significativi e best practices per promuovere un futuro più sostenibile per tutti.

La condivisione delle infrastrutture per la crescita sostenibile del Paese. Questo il tema al centro della seconda edizione del Sustainability day di Inwit, che si terrà il 19 maggio 2025 dalle ore 11 presso la sede dell'Associazione Civita a Roma. Durante l'evento, saranno presentati i risultati dello studio di impatto "Il valore di Inwit per l'Italia", realizzato da The European House - Ambrosetti, volto ad indagare il contributo delle infrastrutture digitali di Inwit allo sviluppo dei territori. Interverranno, tra gli altri, il presidente di Inwit, Oscar Cicchetti, il direttore generale, Diego Galli, il presidente di Associazione Civita, Gianni Letta, la vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna e il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture, Tullio Ferrante. L'appuntamento sarà trasmesso in streaming sul sito di Inwit. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sustainability Day di Inwit 2025: Focus su Infrastrutture e Crescita Sostenibile

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sustainability Day di Inwit 2025: Focus su Infrastrutture e Crescita Sostenibile

Secondo msn.com: Evento a Roma per discutere l'impatto delle infrastrutture digitali di Inwit sullo sviluppo territoriale italiano.

Inwit, infrastrutture condivise per la crescita sostenibile

Da ansa.it: La condivisione delle infrastrutture per la crescita sostenibile del Paese. Questo il tema al centro della seconda edizione del Sustainability day di Inwit, che si terrà il 19 maggio 2025 dalle ore 11 ...

Galli, Inwit è in linea con il Pnrr ma permessi troppo lenti

Secondo msn.com: Lo ha detto il direttore Generale di Inwit, Diego Galli, a margine del primo Sustainability Day del tower operator 'Il valore delle infrastrutture digitali e condivise'. "Il piano è iniziato nel ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Intel presenta il Corporate Sustainability Report 2023

Gli ultimi anni hanno dimostrato quanto la tecnologia sia al centro di ogni aspetto dell'esistenza umana.