Sussurra ai peluche | Stanno arrivando poi viene uccisa in diretta TikTok | Valeria Marquez muore a 23 anni è giallo

Valeria Marquez, influencer di 23 anni, è tragicamente scomparsa in diretta TikTok. Le sue ultime parole, un sussurro rivolto a un peluche rosa a forma di porcellino, hanno anticipato l'imminente tragedia: "Stanno arrivando". Un attimo dopo, il suono assordante di spari ha interrotto la trasmissione, lasciando un mondo sconvolto e la ricerca della verità in un giallo inquietante.

Le sue ultime parole, sussurrate a bassa voce mentre stringeva tra le mani un peluche rosa a forma di porcellino, sono state: “Stanno arrivando “. Pochi istanti dopo, la diretta TikTok si è interrotta nel modo più brutale: il rumore di spari e il crollo a terra. Valeria Marquez, nota influencer messicana di 23 anni specializzata in contenuti beauty, è stata assassinata a colpi di pistola martedì 13 maggio, mentre trasmetteva live dal salone di bellezza dove lavorava a Zapopan, un comune alla periferia di Guadalajara, nello stato di Jalisco. Tutto è successo davanti agli occhi virtuali di migliaia di follower collegati in quel momento. Secondo le prime ricostruzioni delle autorità statali, Valeria sembrava stesse parlando con un fattorino, fuori dall’inquadratura, quando improvvisamente è apparsa spaventata. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sussurra ai peluche: “Stanno arrivando”, poi viene uccisa in diretta TikTok: Valeria Marquez muore a 23 anni, è giallo

Potrebbe interessarti su Zazoom

Redmi Note 10 Pro sta arrivando!

In attesa di conoscere tutti i canali di distribuzione dei nuovi dispositivi della famiglia Redmi Note 10, Xiaomi annuncia che a partire da lunedì 22 marzo sarà possibile acquistare Redmi Note 10 Pro nella configurazione da 6GB+128GB in anteprima italiana presso tutti i punti vendita MediaWorld?, online e offline, presenti sul territorio nazionale al prezzo consigliato di 329€ Redmi Note 10 Pro alza la posta in gioco con una delle fotocamere per smartphone a più alta risoluzione, diventando il re della fotografia mobile di fascia media.