Superman e quell’esilarante connessione nascosta con gli show televisivi della DC

Superman e il suo universo si intrecciano in modi sorprendenti, rivelando connessioni inaspettate con i programmi televisivi DC. Tra queste, spicca il fittizio gruppo rock The Mighty Crabjoys, apparso per la prima volta in Creature Commandos, pronto a riaffacciarsi nella seconda stagione di Peacemaker, creando un legame intrigante nel DCU.

Un gruppo rock fittizio chiamato The Mighty Crabjoys è attualmente il tessuto connettivo più consistente del DCU. Il gruppo è stato citato per la prima volta in Creature Commandos alla fine dell’anno scorso e si prevede che riceverà una menzione nella seconda stagione di Peacemaker alla fine dell’estate. Nel nuovo trailer di Superman, pubblicato mercoledì, abbiamo visto per la terza volta i Mighty Crabjoys e, pur essendo un riferimento sottile, i fan l’hanno capito subito. È difficile dire se questo gruppo sia destinato a rimanere sullo sfondo come un Easter Egg, o se la sua importanza sia stata costruita per un motivo. Potremmo scoprirlo con certezza solo quando Superman arriverà nelle sale il 9 luglio, seguito dalla seconda stagione di Peacemaker in streaming ad agosto. Il gruppo preferito di Superman?. 🔗Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Superman e quell’esilarante connessione nascosta con gli show televisivi della DC

Potrebbe interessarti su Zazoom

IL GRUPPO POP K/DA SVELA IL SUO PRIMO ALBUM

Il primo gruppo composto da personaggi di un videogioco svela il suo primo album ALL OUT L?attesissimo album include cinque brani, tra cui THE BADDEST e MORE.