Superman | Analisi del trailer! Il cameo della Justice League i cattivi e gli easter egg del DCU

Il nuovo trailer di Superman, diretto da James Gunn, ha finalmente fatto il suo debutto! In questi tre minuti ricchi di azione, scopriamo non solo il tanto atteso cameo della Justice League, ma anche i villain che minacciano il nostro eroe. Preparati a sbirciare tra easter egg e riferimenti che ricollegano questo film al DC Universe!

“Guarda, lassù nel cielo! È un uccello! È un aereo!” No, è il nuovo trailer di Superman! Mercoledì (il 14 maggio, ndr), i DC Studios hanno rilasciato il primo full trailer di Superman di James Gunn, e nei suoi tre minuti di durata contiene almeno una dozzina di easter egg, riferimenti ai fumetti, omaggi – e, forse, un cameo nascosto di un importante supereroe della Justice League. Il nuovo Universo DC prenderà ufficialmente il volo quando Superman arriverà nei cinema l’11 luglio, e Gunn ha incluso nel trailer dettagli che collegano il film a tutto, dalla serie HBO Max Creature Commandos e Peacemaker a The Authority, uno dei prossimi film annunciati per il nuovo DCU. Il nuovo trailer mostra come i reporter del Daily Planet Clark Kent (David Corenswet) e Lois Lane (Rachel Brosnahan) sono già una coppia, e lei è già a conoscenza del suo alter ego quando l’Uomo d’Acciaio infatti si fa intervistare da lei in quanto Superman. 🔗Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Superman: Analisi del trailer! Il cameo della Justice League, i cattivi e gli easter egg del DCU

