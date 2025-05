Supergirl svelati i piani del Lobo di Jason Momoa nel nuovo DC Universe?

Nelle ultime ore, nuovi dettagli sui piani di Lobo, interpretato da Jason Momoa, nel rinnovato universo DC di James Gunn sono emersi. Dopo il rilascio del trailer di Superman, lo scooper Daniel Richtman ha svelato interessanti rivelazioni riguardanti il futuro di diversi personaggi, accendendo l'attesa tra i fan.

Nelle ultime ore sarebbero emersi dei nuovi dettagli circa il futuro del personaggio interpretato dall'ex-Aquaman nel nuovo universo di James Gunn Dopo l'arrivo del nuovo full trailer di Superman, lo scooper Daniel Richtman ha condiviso alcune rivelazioni circa i diversi personaggi del nuovo DC Universe di James Gunn che verrà inaugurato al cinema proprio con il film dedicato all'Uomo d'Acciaio. Oltre a sostenere che la pellicola in uscita a luglio avrà una struttura narrativa pesantemente ispirata ai fumetti di All-Star Superman, l'insider si è soffermato sul personaggio di Lobo, interpretato da Jason Momoa, che farà il suo debutto in Supergirl: Woman of Tomorrow. Richtman ha saputo da alcune delle sue fonti che il Lobo di Jason Momoa tornerà dopo gli eventi .

