Super Paolini è in finale agli Internazionali di Roma

Super Paolini conquista la finale agli Internazionali d'Italia! La tennista toscana ha superato l'americana Peyton Stearns con un convincente 7-5, 6-1 in un'ora e 40 minuti. Ora, la numero 5 del mondo si prepara a sfidare la vincente tra Coco Gauff e Qi Jin, in un atteso incontro di sabato.

AGI - Jasmine Paolini vola in finale agli Internazionali d'Italia. La tennista azzurra batte in due set l'americana Peyton Stearns: 7-5 6-1, in un'ora e 40 minuti di gioco. La toscana, numero 5 del mondo, sabato affronterà la vincente del match tra la statunitense Coco Gauff (n.3 Wta) e la cinese Qinwen Zheng (n.8 Wta). E' la prima azzurra a raggiungere la finale da Sara Errani nel 2014 (sconfitta da Serena Williams). 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Super Paolini, è in finale agli Internazionali di Roma

