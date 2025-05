Super Jasmine Paolini vola in finale agli Internazionali di Roma È la prima italiana da 11 anni

Super Jasmine Paolini vola in finale agli Internazionali d'Italia, diventando la prima italiana a riuscirci dopo 11 anni. Inarrestabile, ha superato la russa Diana Shnaider e, dopo una sfida avvincente, ha battuto anche la statunitense Peyton Stearns. Un'impresa storica per il tennis azzurro!

Inarrestabile Jasmine Paolini. Dopo aver sconfitto nei quarti di finale la russa Diana Shnaider con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-2, l’azzurra ha battuto la statunitense Peyton Stearns e raggiunge la finale degli Internazionali d’Italia. L’ultima italiana a finire nella finale del Wta Masters 1000 di Roma è stata Sara Errani, che nell’edizione del 2014 venne sconfitta da Serena Williams. La toscana sotto inizialmente 4-1, ha avuto la sua rivincita: battendo la rivale in due set, con il punteggio di 7-5 6-1. In finale Paolini affronterà la vincente del match tra Coco Gauff e la cinese Qinwen Zheng. L'articolo Super Jasmine Paolini, vola in finale agli Internazionali di Roma. È la prima italiana da 11 anni proviene da Open. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Super Jasmine Paolini, vola in finale agli Internazionali di Roma. È la prima italiana da 11 anni

