Super Jasmine Paolini | la toscana vola in finale agli Internazionali d’Italia | 7-5 6-1

Inarrestabile Jasmine Paolini. Dopo aver sconfitto nei quarti di finale la russa Diana Shnaider con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-2, l'azzurra ha battuto la statunitense Peyton Stearns e raggiunge la finale degli Internazionali d'Italia. L'ultima italiana a finire nella finale del Wta Masters 1000 di Roma è stata Sara Errani, che nell'edizione del 2014 venne sconfitta da Serena Williams. La toscana sotto inizialmente 4-1, ha avuto la sua rivincita: battendo la rivale in due set, con il punteggio di 7-5 6-1. In finale Paolini affronterà la vincente del match tra Coco Gauff e la cinese Qinwen Zheng.

