Suonano i telefoni in conferenza stampa la battuta di Conte sullo spionaggio | È Paragon

Simpatico siparietto nel corso della conferenza stampa organizzata dal Movimento 5 Stelle per denunciare l’ostruzionismo di Fratelli d’Italia sui lavori della commissione antimafia, in particolar modo sui casi delle stragi del ’92-’93. Ad aprire i lavori il deputato Federico Cafiero De Raho, componente della commissione. Mentre l’onorevole ed ex magistrato espone la posizione del partito sui lavori in commissione, viene interrotto da una telefonata: “Scusatemi, ma dico sempre che c’è qualcuno che intercetta, perché mi chiamano sempre in momenti difficili”, scherza De Raho, prima di essere chiamato una seconda volta. Poco dopo prende la parola un altro membro della commissione antimafia, il senatore Roberto Scarpinato, e anche il suo intervento viene interrotto da due telefonate consecutive. 🔗Leggi su Lapresse.it

