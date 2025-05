Sulla linea di Higuain, Callejon e Albiol: colpaccio Napoli da Madrid Contratto biennale"> Quando il Napoli guarda verso Madrid, spesso è per fare affari vincenti. La storia recente del Napoli è segnata da alcune intuizioni di mercato che arrivavano dritte dal cuore del Santiago Bernabeu. Gonzalo Higuain, José Maria Callejon e Raul Albiol non sono stati semplici rinforzi, ma uomini chiave nel ciclo che portò la squadra partenopea a sfiorare più volte lo scudetto con Sarri e Benitez. Gonzalo Higuain fu acquistato nell’estate 2013 per circa 40 milioni di euro. Con il Napoli il “Pipita” ha segnato 91 gol in 146 presenze e nella stagione 2015-2016 ha eguagliato il record di Nordahl con 36 reti in un singolo campionato. Callejon, arrivato insieme a lui, ha collezionato 349 presenze in maglia azzurra diventando un simbolo di sacrificio e costanza. 🔗Leggi su Napolipiu.com

