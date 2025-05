Sul red carpet con bomber e abito da sera | il look di tendenza di Zoe Saldaña si aggiudica il look più cool di Cannes fin ora

Zoe Saldaña ha catturato l'attenzione al Festival di Cannes 2023, sfoggiando un look audace con bomber e abito da sera, già considerato il più cool dell'evento. La seconda serata ha visto il trionfo del film *Mission: Impossible – The Final Reckoning*, con Tom Cruise sul palco, mentre Zoe ha brillato al fianco del marito Matteo Perego.

Alla 78° edizione del Festival di Cannes protagonista della seconda serata della kermesse è stato il film Mission: Impossible – The Final Reckoning con Tom Cruise. Tra le celeb, anche Zoe Saldaña. Avvistata sul red carpet insieme al marito Matteo Perego, l’attrice ha scelto una mise di Saint Laurent elegante e casual allo stesso tempo composta da abito lungo in satin e giacca over di pelle. Zoe Saldaña ha completato l’outfit con zeppe in crepe satin e gioielli Cartier. L’attrice ha stupito con una mise rock chic, rispettando il nuovo dress code del Festival. GUARDA LE FOTO Festival di Cannes 2025, i look sul red carpet giorno per giorno. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Sul red carpet con bomber e abito da sera: il look di tendenza di Zoe Saldaña si aggiudica il look più cool di Cannes (fin ora) Amica. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Sul red carpet con bomber e abito da sera: il look di tendenza di Zoe Saldaña si aggiudica il look più cool di Cannes (fin ora)

Se ne parla anche su altri siti

Sul red carpet con bomber e abito da sera: il look di tendenza di Zoe Saldaña si aggiudica il look più cool di Cannes (fin ora)

Come scrive amica.it: Avvistata sul red carpet del Festival di Cannes insieme al marito Matteo Perego, Zoe Saldaña ha scelto un look rock chic di Saint Laurent.

Cannes 2025, i look più belli sul red carpet inaugurale: vietato il nudo, trionfano spacchi e cristalli

Riporta fanpage.it: Dalle giurate Juliette Binoche, Halle Berry e Alba Rohrwacher agli ospiti tra cui Valentina Ferragni e Heidi Klum, ecco chi ha calcato il red carpet della ...

Tom Cruise, Eva Longoria, Halle Berry e Heidi Klum: tutti i look sul secondo red carpet di Cannes

Da msn.com: Glamour e grande cinema sulla Croisette. Il divo 62enne presenta Mission Impossible - The Final Reckoning, mentre sfilano star dai look mozzafiato ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Venezia 78 : VALENTINA PARISSE SUL RED CARPET DELLA MOSTRA DEL CINEMA

Tra star internazionali del grande cinema, celeb più famose al mondo e gli artisti italiani del momento, alla settima giornata della Biennale del Cinema spicca il nome di VALENTINA PARISSE, cantautrice sulla cresta dell’onda e…del red carpet! In occasione della 78esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, l’artista è sbarcata al Lido in occasione della proiezione del film western fuori concorso “Old Henry” di Potsy Ponciroli (USA), elegantissima in un outfit total red griffato Pronovias, tra i brand più glamour in Spagna.