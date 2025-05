Sul Lago d' Orta torna il Festival Letture Amene

Torna sul Lago d'Orta, per la sua quinta edizione, il festival Letture Amene, dedicato alla natura, agli albi illustrati e alle arti. Promosso dall'associazione DragoLago e da varie realtĂ locali, l'evento celebra la lettura come strumento di inclusione e attivazione, offrendo opportunitĂ di scoperta e condivisione per tutte le etĂ .

Torna sul Lago d'Orta, per la sua quinta edizione, Letture Amene, il festival della natura, degli albi illustrati e delle arti, promosso dall'associazione DragoLago insieme a diverse associazioni del territorio impegnate nella promozione della lettura come strumento di inclusione e attivazione. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Sul Lago d'Orta torna il Festival Letture Amene

Ne parlano su altre fonti

TELETUTTO. GIRO DELLA CASTELLANIA, QUANTE EMOZIONI SUL LAGO D'ORTA

Lo riporta tuttobiciweb.it: Potremo seguire infatti la 61a edizione del Giro della Castellania, prova riservata agli juniores che si è disputata a Pettenasco, nello splendido scenario del Lago d'Orta, con la regia organizzativa ...

Nel lago d'Orta avviato il ripopolamento di luccio e agone

Riporta ansa.it: Insieme alla natura per il futuro del Pianeta' di Fondazione Compagnia di San Paolo, che ha l'obiettivo di conservare, valorizzare e sostenere la biodiversità acquatica del lago d'Orta ...

Lago d’Orta, la storia di un salvataggio ambientale è diventata un grande ecomuseo all’aperto

Si legge su repubblica.it: È il territorio dell’Ecomuseo del Lago d'Orta e del Mottarone, custode di un piccolo grande miracolo italiano: il recupero ambientale di un lago un tempo pesantemente inquinato dagli scarichi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Reverendo torna a cantare con J-Ax e annuncia il nuovo album Uno

A sette anni dal suo ultimo (e primo) lavoro solista “Oltre”, torna il musicista pugliese Reverendo con il nuovo album “ Uno ”.