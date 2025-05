Sul Lago di Como la proposta da sogno a Ilary Blasi | presto sposa con Bastian Muller

Il Lago di Como si conferma set romantico per le proposte da sogno, e stavolta è il turno di Ilary Blasi, presto sposa di Bastian Muller. Dopo un periodo difficile, la coppia ha scelto di festeggiare il loro amore in un contesto da favola, dimostrando che ogni sfida può trasformarsi in un'opportunità per rinascere.

Il Lago di Como ancora protagonista di proposte di matrimonio da sogno, così anche per Ilary Blasi. Se in molti – compresi noi – avevano pensato a un semplice weekend per lasciarsi alle spalle l'amaro retrogusto dell'ultimo flop in TV, si sbagliavano di grosso.

Sul Lago di Como, la proposta da sogno a Ilary Blasi: presto sposa con Bastian Muller

Il Lago di Como ancora protagonista di proposte di matrimonio da sogno, così anche per Ilary Blasi.

Ilary Blasi e Bastian Muller presto sposi? La proposta in mezzo al lago di Como

Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi si è legata all'imprenditore tedesco in modo stabile. « Mi rende molto felice », ha detto a Verissimo. Aggiungendo: « Sto bene. Mi sento ...

La proposta di matrimonio a Ilary Blasi in barca sul Lago di Como (dopo la Lamborghini e la dimora da sogno)

Il silenzio incantato delle acque del Lago di Como e un anello che sigilla una promessa d'amore: così Bastian ha chiesto la mano di Ilary Blasi…

