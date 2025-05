Dal 17 al 25 maggio la Sala San Luigi propone il film "The last showgirl" di Gia Coppola, con Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Dave Bautista e Jason Schwartzmann. Al cuore del film troviamo la showgirl Shelley che dopo trent'anni vede chiudere i battenti al locale di Las Vegas in cui lavora. 🔗Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Sul grande schermo arriva "The Last Showgirl" di Gia Coppola