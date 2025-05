Sul grande schermo arriva The Last Showgirl di Gia Coppola

Dal 17 al 25 maggio, la Sala San Luigi presenta "The Last Showgirl" di Gia Coppola, un film che esplora il mondo scintillante di Shelley, interpretata da Pamela Anderson. In un cast eccezionale che include Jamie Lee Curtis, Dave Bautista e Jason Schwartzman, la storia si dipana tra luci e ombre mentre la protagonista affronta la chiusura del suo amato locale di Las Vegas.

Dal 17 al 25 maggio la Sala San Luigi propone il film "The last showgirl" di Gia Coppola, con Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis, Dave Bautista e Jason Schwartzmann. Al cuore del film troviamo la showgirl Shelley che dopo trent'anni vede chiudere i battenti al locale di Las Vegas in cui lavora. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Sul grande schermo arriva "The Last Showgirl" di Gia Coppola

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Kevin Spacey torna sul grande schermo con The Awakening

Da cinematographe.it: Un thriller cospirazionista che segna il rientro del grande Kevin Spacey dopo l'assoluzione per molestie sessuali.

Il Mandaloriano e Grogu: la saga di Star Wars arriva sul grande schermo

sortiraparis.com scrive: The Mandalorian & Grogu sarà proiettato sul grande schermo a partire dal 20 maggio ... dai fan più accaniti ai nuovi arrivati. Questo articolo si basa su informazioni disponibili online.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Chi è Sabrina Salerno ospite a Verissimo: la showgirl racconta la sua battaglia contro il tumore al seno

Oggi, domenica 9 febbraio 2025, Sabrina Salerno sarà ospite a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.