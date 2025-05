Suicidio assistito interrotto dal Tar in Emilia Romagna per sospensiva Castaldini e decesso paziente

Il suicidio assistito in Emilia Romagna ha subito un'imprevista battuta d'arresto, dopo l'intervento del Tar che ha accolto la richiesta di sospensiva da parte del Dott. Castaldini. Un paziente, pronto a intraprendere il percorso previsto, si trova ora impedito di accedere al trattamento a causa di questa decisione giuridica, complicando ulteriormente una questione giĂ delicata.

Un paziente, in attesa di intraprendere il cammino del suicidio assistito, aveva ultimato tutte le tappe burocratiche necessarie per accedere al trattamento. Tuttavia, il percorso è stato interrotto a causa dell’intervento del Tar dell’Emilia Romagna, il quale ha accolto la richiesta di sospensiva presentata da Valentina Castaldini, consigliera regionale di Forza Italia. Tale decisione ha . L'articolo Suicidio assistito interrotto dal Tar in Emilia Romagna per sospensiva Castaldini e decesso paziente è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Suicidio assistito interrotto dal Tar in Emilia Romagna per sospensiva Castaldini e decesso paziente

