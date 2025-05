di Carmine Di Filippo Si parla tanto dei referendum in blocco, anche se, ovviamente, negli ultimi giorni si chiarirà il contenuto di ciascuno di essi. Meglio avere le idee chiare fin da ora, perciò scrivo questo commento a prescindere. In sintesi (maggiori dettagli su Wikipedia): Primo: imprese con più di 15 dipendenti. La vittoria del Sì ripristinerebbe l’obbligo di reintegro del dipendente licenziato ingiustamente o senza fondamento. Viene eliminato l’obbligo di indennizzare il dipendente licenziato con un minimo di sei mensilità, ma resta la licenziabilità per colpa grave. Secondo: imprese fino a 15 dipendenti. La vittoria del Sì ripristinerebbe, nel caso di licenziamento senza giusta causa, la valutazione dell’ indennizzo da parte del giudice, in funzione dell’anzianità lavorativa. Viene eliminato il limite massimo dell’indennizzo di sei mensilità. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sui referendum di giugno spero voti la maggioranza degli italiani: così si fa pratica di democrazia