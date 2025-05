Sui Monti Iblei c’è una piccola grande pasticceria aperta da un ragioniere

È Giovanni Pavone a portare avanti Pasticceria Contadina, dove si mangiano cannoli, torte e granite come una volta 🔗Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Sui Monti Iblei c’è una piccola grande pasticceria aperta da un ragioniere

Potrebbe interessarti su Zazoom

Forge of Empires - Gara di Pasticceria

Pronti a mangiare torte deliziose in Forge of Empires, grazie all'Evento Gara di Pasticceria Si sente un dolce profumo in Forge of Empires, il premiato gioco strategico di costruzione di città di InnoGames che permette ai giocatori di creare città in continua evoluzione, a partire dall'età della pietra fino ad arrivare ai tempi moderni.