Stupefacenti Due giovani ai domiciliari

Due giovani sono stati messi ai domiciliari dopo essere stati arrestati dai carabinieri di Tavazzano a Mulazzano. I ragazzi, un ucraino di 22 anni e un russo di 23, sono stati sorpresi in possesso di due panetti di hashish nel corso di un controllo avvenuto sabato notte in via Leopardi.

Due ragazzi sono stati arrestati in via Leopardi a Mulazzano intorno alle 23.30 di sabato scorso a seguito di un controllo eseguito dai carabinieri di Tavazzano. I due giovani, un 22enne ucraino residente a Lodi e un 23enne russo residente a Peschiera Borromeo, avevano con sè due panetti di hashish da 50 grammi e altre dosi di marijuana per un totale di 40 grammi, suddivise e ben nascoste negli slip. Nella cantina dell'abitazione del 23enne, gli agenti hanno rinvenuto altri quattro panetti da 100 grammi l'uno di sostanza stupefacente e oltre 2mila euro in banconote. Arrestati in flagranza di reato, il giudice al termine del processo per direttissima, ha disposto gli arresti domiciliari e le analisi di accertamento sulle sostanze sequestrate. Dal sindaco Michael Gola un pubblico ringraziamento alle forze dell'ordine esteso ai numerosi interventi che negli ultimi mesi hanno permesso di sventare un furto al cimitero, una truffa a danni di anziani e un divieto di avvicinamento.

