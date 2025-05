Studenti vanno a scuola in pantaloncini ma vengono cacciati dai prof | scoppia la polemica a Livorno Il preside | Sono indecorosi

A Livorno, la polemica esplode dopo che alcuni studenti dell'Istituto Nautico Cappellini sono stati cacciati dalle loro classi per indossare pantaloncini. Il preside definisce l'abbigliamento "indecoroso", suscitando indignazione tra gli studenti e genitori. Gli episodi si sono ripetuti in diverse giornate, accendendo un acceso dibattito riguardo al dress code scolastico.

Alcuni studenti dell’Istituto Nautico Cappellini di Livorno sono stati fermati all’ingresso delle loro classi di scuola e fatti uscire perchĂ© indossavano i pantaloni corti. L’episodio si è ripetuto sia martedì 13 che nella mattinata di mercoledì 14 maggio, scatenando indignazione sia degli studenti che dei genitori. Il fulcro della controversia è l’articolo 48 del regolamento d’istituto, che richiede un abbigliamento «consono all’ambiente scolastico». Un decreto di attuazione, inviato via mail lo scorso 5 maggio, ha ulteriormente precisato le regole: è vietato presentarsi a scuola con pantaloni o gonne molto corti, canottiere, infradito, magliette scollate o trasparenti e altri capi ritenuti «non decorosi». E l’unica deroga prevista per i pantaloni corti riguarda i bermuda della divisa ufficiale. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Studenti vanno a scuola in pantaloncini, ma vengono cacciati dai prof: scoppia la polemica a Livorno. Il preside: «Sono indecorosi»

