Studenti basta incidenti | Ricavare spazi ’no auto’

L'urgente richiesta degli studenti di eliminare gli incidenti e ricavare spazi senza auto si fa sempre più pressante. Gli incidenti recenti di viale Italia e strada Formigina evidenziano le criticità e la mancanza di sicurezza per chi si muove a piedi o in bicicletta. È fondamentale ripensare gli spazi urbani e favorire una mobilità sostenibile.

Continuano a emergere numerose criticità e una mancanza di sicurezza per gli studenti che vanno a scuola a piedi o in bicicletta: dopo i recenti incidenti di viale Italia e strada Formigina, si sente la necessità di ripensare agli spazi urbani superando la visione autocentrica dei decenni passati. La considerazionei è delle associazioni Genitori ECOattivi, rete Modena30, rete Aria, Isde medici per l’ambiente, Fiab, commentando Streets for Kids, l’iniziativa nazionale organizzata da Clean Cities. Si è anche tenuta BimBimBici, una manifestazione promossa da Fiab Italia insieme a Unicef. Streets for Kids promuove l’istituzione di strade scolastiche, aree intorno alle scuole dove, almeno durante gli orari di ingresso e uscita dei bambini e delle bambine, il traffico motorizzato viene ridotto per favorire la mobilità pedonale e ciclistica. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Studenti, basta incidenti: "Ricavare spazi ’no auto’"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Regolamento per la prevenzione di incidenti e infortuni degli studenti a scuola. In allegato un esempio

Si legge su orizzontescuola.it: Aggiungi anche l’abbonamento a Gestire il personale scolastico Accederai a più di 200 schede che analizzano tutta la casistica legata alla gestione del personale della scuola statale sempre ...

In Lombardia 27.185 infortuni sul lavoro e 37 morti in 3 mesi. L'allarme sugli studenti feriti durante i tirocini

Come scrive ilgiorno.it: Inquietante rapporto della Uil elaborato su dati Inail che segnalano 600 incidenti avvenuti nell’ambito dell'alternanza scuola-lavoro, 3 con esito letale ...

Incidenti scolastici in aumento: Inail segnala +11% tra gli studenti nel 2024

Come scrive catania.liveuniversity.it: Nel 2024, le denunce di infortunio presentate all’Inail da studenti di scuole pubbliche e private hanno raggiunto quota 77.883, con un incremento del 10,9% rispetto alle 70.215 segnalate nel 2023.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.