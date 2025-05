Studentessa suicida poco prima della laurea indagata l' infermiera che le faceva da tutor

Dopo tre anni dal tragico suicidio di Paola Ballerini, studentessa di 21 anni, il caso si riaccende con l'indagine su un'infermiera che le faceva da tutor. La giovane si tolse la vita il 10 maggio 2022, lanciandosi dalla Pietra Bismantova, suscitando un’ondata di shock e domande irrisolte tra le sue coinquiline e la comunità .

Colpo di scena nel caso di Paola Ballerini, la studentessa di 21 anni che esattamente tre anni fa, il 10 maggio 2022, si tolse la vita lanciandosi dalla Pietra Bismantova, un massiccio roccioso a Castelnovo Monti, provincia di Reggio Emilia. A dare l'allarme erano state le coinquiline della.

Studentessa si suicida poco prima della laurea: indagata l'infermiera che le faceva da tutor

Riporta today.it: Dalle chat con le colleghe è emerso un ambiente di lavoro angosciante e opprimente: la professionista 60enne (impiegata in Pediatria) è ora accusata di abuso dei mezzi di correzione ...

Studentessa suicida. Indagata un’infermiera: "Umiliazioni in corsia"

Secondo msn.com: Pochi mesi prima della laurea Paola Ballerini si gettò dalla Pietra di Bismantova. Chiuse le indagini per la professionista che fu sua referente nel tirocinio.

La madre della studentessa suicida: “Andremo fino in fondo”. VIDEO

reggionline.com scrive: REGGIO EMILIA – Nessuna dichiarazione, per ora, da parte dell’Università di Modena e Reggio, che poco dopo la morte per suicidio di Paola Ballerini ha interrotto i tirocini per gli studenti di Infermi ...

