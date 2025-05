Studente morto in stage in azienda a Udine le motivazioni della sentenza | Doveva fare l' osservatore

Il tragico decesso di Lorenzo Parelli, avvenuto il 21 gennaio 2022 durante il suo ultimo giorno di stage a Udine, solleva gravi interrogativi sulle responsabilità aziendali. Le motivazioni della sentenza evidenziano il mancato rispetto delle norme di sicurezza e la carenza di supervisione, elementi cruciali che avrebbero potuto prevenire questa tragedia evitabile.

Se ci fosse stata la necessaria pianificazione delle attività, una supervisione costante e il rispetto delle regole di sicurezza previste per gli studenti in stage si sarebbe potuta evitare la tragedia che il 21 gennaio del 2022 è costata la vita a Lorenzo Parelli, morto l'ultimo giorno di tirocinio previsto dall'alternanza scuola-lavoro. E' quanto emerge dalle motivazioni della sentenza del processo di primo grado che ha portato alla condanna di due dipendenti della Burimec di Lauzacco, in provincia di Udine, e della stessa azienda. Lorenzo, iscritto all'ultimo anno dell’Istituto Bearzi di Udine, è deceduto dopo essere stato travolto da un pesante telaio metallico. Il diciottenne, come si legge nelle motivazioni di condanna, avrebbe dovuto svolgere la sua attività di tirocinio in qualità di semplice osservatore, senza maneggiare attrezzi né eseguire mansioni operative. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Studente morto in stage in azienda a Udine, le motivazioni della sentenza: "Doveva fare l'osservatore"

