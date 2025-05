Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha introdotto una significativa stretta sulle certificazioni linguistiche. Gli enti abilitati al rilascio delle certificazioni per le competenze linguistico-comunicative dovranno garantire non solo la qualità delle prove d’esame e la trasparenza delle valutazioni, ma anche assicurare che gli esami si svolgano esclusivamente presso le proprie sedi accreditate in Italia, sotto stretta vigilanza e nel pieno rispetto dei protocolli concordati con il Ministero. L'articolo Stretta sulle certificazioni linguistiche, da 41 a solo 8 enti riconosciuti dal Ministero. Elenco valido per 3 anni. Valditara: “Trasparenza e vigilanza” . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it