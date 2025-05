Stretta sul pezzotto | oltre 2 000 italiani multati per streaming illegale di calcio e film

Più di 2.000 italiani sono stati multati nell'ambito di una stretta sul "pezzotto", il sistema di streaming illegale che consente di accedere a partite di calcio, film e serie TV. La lotta contro questa pratica illegale mira a proteggere i diritti d'autore e a disincentivare l'uso di servizi pirata per il consumo di contenuti audiovisivi.

Colpiti gli utenti che utilizzano servizi di streaming illegale per guardare partite di calcio, film, serie TV e altri eventi sportivi 🔗Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Stretta sul “pezzotto”: oltre 2.000 italiani multati per streaming illegale di calcio e film

