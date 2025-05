Stresa | torna il Mercatino dell' antiquariato sul lungolago

Sabato 17 maggio, il lungolago di Stresa si trasformerà in un vivace palcoscenico per il mercatino dell'antiquariato, organizzato dall'associazione "I sogni nel cassetto". Dalle 10 alle 19, gli appassionati potranno scoprire una vasta gamma di articoli da collezionismo, giocattoli d'epoca e libri antichi, in un'atmosfera ricca di storia e fascino.

